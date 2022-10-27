Головне за день. Четвер, 27 жовтня

Черговий обстріл енергетичної інфраструктури України, просування українських захисників на Луганщині, інспекція МАГАТЕ через російський фейк про "брудну бомбу", незаконне будівництво на ЗАЕС. Яким запам’ятається 246-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

“Щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В компанії зазначили, що обмеження споживачів необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

Зокрема керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області вимкнення електроенергії може тривати понад чотири години.

"У Київській області застосовуються обмеження постачання електроенергії. Вимкнення можуть тривати довше, ніж 4 години. Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що усі служби працюють над відновленням та стабілізацією ситуації.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Росія сьогодні завдала три авіаційних удари по Україні. Ворог не припиняє спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27-го жовтня – в нашій новині.

Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.

Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.

Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 28 обмінів та звільнила 978 осіб з російського полону.

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних. Перемовини щодо звільнення та обмінів наших військовополонених постійно тривають", – повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії проведуть перевірку двох локацій в Україні після письмового запиту від українського уряду, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Запит подали після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом “брудних бомб” у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ.

“Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою “брудних бомб”. Місяць тому МАГАТЕ перевірило одну з двох локацій, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів”, – йдеться у повідомленні.

Агентство, зокрема, надасть висновки верифікації Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості.

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти проводять незаконне будівництво.

За словами виконувача обов'язків голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, Україна не має інформації про те, що саме будують загарбники.

Тому Державна інспекція ядерного регулювання України звернулася з цього приводу до Міжнародного агентства з атомної енергії.

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі російською армією.

Російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленню в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", – йдеться в заяві МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС ініціює відкриття справи проти Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", – наголосив міністр, додавши, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.

Російські окупанти створюють в Херсоні нестерпні умови життя для мешканців, змушуючи їх покидати місто.

"Орки прагнуть максимально ускладнити умови існування населення міста, що змушує людей виїжджати з нього. Закриття частини торгових точок та аптек, обмеження постачання, скорочення медичних установ. Все це на тлі створеної атмосфери страху за допомогою фейків про можливі руйнування міста ЗСУ", - розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він додав, що, попри складну ситуацію, більшість жителів відмовляється покидати місто, очкуючи на визволення Збройними Силами України.

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