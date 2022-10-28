У Запорізьку область прибув загороджувальний загін із Чечні, щоб стримати втечу росіян, - Братчук

"При цьому, підтверджені конфлікти, які виникають між чеченцями та бурятами і росіянами на різних підґрунтях: від побутових сутичок до "розборок" на релігійній основі".

У Запорізьку область прибув загороджувальний загін із Чечні.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, загін має стримувати відступ підрозділів росармії, які дислокуються у Василівському районі.

"При цьому, підтверджені конфлікти, які виникають між чеченцями та бурятами і росіянами на різних підґрунтях: від побутових сутичок до "розборок" на релігійній основі", - додав Братчук.

Він зазначив, що загороджувальний загін має вказівку знищувати росіян, які полишають свої позиції, і повертати решту в бій.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупантів,у якій вони скаржилися, що в тилу їм поставили такі загороджувальні загони.

Під час атаки росіян на Київ у березні за підрозділами росармії стояли кадирівці, які заважали загарбникам здаватися ЗСУ чи відступати.