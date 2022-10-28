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Канада запроваджує санкції проти посадовців енергопідприємств РФ, зокрема, "Газпрому"

У переліку - 35 осіб і шість підприємств енергетичного сектору.

Канада запроваджує санкції проти посадовців енергопідприємств РФ, зокрема, "Газпрому"
Фото: rada.gov.ua

Канада запроваджує нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення Росії в Україну. Зокрема, посадовців російських енергопідприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, йдеться на урядовому сайті.

Нові обмежувальні заходи застосують щодо 35 високопосадовців енергетичних підприємств, зокрема, "Газпрому" та його дочірніх компаній. У санкційний список потрапили ще шість підприємств енергетичного сектору, причетні до порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України. 

За словами Трюдо, Канада має намір запровадити санкції і щодо представників російського сектору юстиції та безпеки, серед яких - співробітники поліції та слідчі, прокурори, судді та співробітники в'язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції. 

Загалом країна вже запроваила санкції щодо майже 1500 фізичних та юридичних осіб з РФ.

Нагадаємо, новий пакет санкцій проти Росії запровадила Норвегія.

Тим часом Естонія надала Єврокомісії пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету проти РФ та Білорусі.

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