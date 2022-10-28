В Ірані "Корпус вартових ісламської революції" викрав тіло загиблого журналіста Радіо Свобода

Іранська влада тисне на родину померлого, аби вони погодились ховати його на іншому кладовищі за межами рідного міста.

Держдеп США висловив обурення через викрадення тіла журналіста Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рези Хагігатнежада. Його мали поховати в рідному для нього Ірані, але "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) захопив тіло.

Держдеп закликав іранську владу негайно передати останки Рези його родині. Про це пише Радіо Свобода.

"Ми обурені через повідомлення про те, що КВІР конфіскував останки Рези, коли вони були репатрійовані до Ірану для поховання в його рідному місті Шираз", – заявив представник Державного департаменту.

Реза Хагігатненджад працював на іранський підрозділ Радіо Свободи – "Радіо Фарда". Він помер у німецькій лікарні 17 жовтня, його тіло доставили до Ірану для поховання 25 жовтня. "Радіо Фарда" з посиланням на джерела повідомило, що агенти КВІР перехопили тіло та вивезли його в невідоме місце. Журналісти також повідомили, що іранська влада тисне на родину журналіста, аби та погодилась поховати його на іншому кладовищі, за межами міста.

КВІР – військова гілка виконавчої влади Ісламьскої республіки Іран.