У Києві та Львові висадять тюльпани з Нідерландів

Вантажівка з цибулинами тюльпанів вже вирушила до України.

На початку листопада у Києві та Львові мають висадити тисячі нідерландських тюльпанів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на почесного консула України в Королівстві Нідерланди Еміля Бернара де Севрен Жакета.

“Нідерланди підтримують Україну - і зброєю, і грошима, але також потрібна моральна підтримка і трохи кольорів. Ми сподіваємося, що у травні ми вже зможемо святкувати перемогу і насолоджуватися красивими тюльпанами”, - сказав де Севрен Жакет.

Він додав, що 120 тисяч нідерландських тюльпанів висадять на Майдані Незалежності у Києві та перед оперним театром у Львові. Вантажівка з цибулинами тюльпанів вже вирушила до України.

Нагадаємо, минулої весни посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами працівникам Олександрівської лікарні та Київської міської клінічної лікарні №6.