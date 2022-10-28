"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСвіт

У Києві та Львові висадять тюльпани з Нідерландів

Вантажівка з цибулинами тюльпанів вже вирушила до України.

У Києві та Львові висадять тюльпани з Нідерландів
Фото: Фото надане Емілем де Севрен Жакет

На початку листопада у Києві та Львові мають висадити тисячі нідерландських тюльпанів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на почесного консула України в Королівстві Нідерланди Еміля Бернара де Севрен Жакета.

“Нідерланди підтримують Україну - і зброєю, і грошима, але також потрібна моральна підтримка і трохи кольорів. Ми сподіваємося, що у травні ми вже зможемо святкувати перемогу і насолоджуватися красивими тюльпанами”, - сказав де Севрен Жакет.

Він додав, що 120 тисяч нідерландських тюльпанів висадять на Майдані Незалежності у Києві та перед оперним театром у Львові. Вантажівка з цибулинами тюльпанів вже вирушила до України.

Нагадаємо, минулої весни посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами працівникам Олександрівської лікарні та Київської міської клінічної лікарні №6.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також