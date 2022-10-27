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Кличко: Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці

Нові назви увіковічнять пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв.

Кличко: Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Ми продовжуємо процес дерусифікації у столиці. І це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов’язаних із країною-агресором. Нові назви, зокрема, увіковічнять пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. А також – пам’ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Так, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни – Дениса Антіпова, вулицю Карла Маркса – на вулицю Йоганна Вольфганга Ґете.

У Голосіївському районі площу Амурську – на площу Васильківську.

У Шевченківському районі вулицю Пушкінську – на вулицю Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську – на вулицю Івана Драча, Краснодарську – на вулицю Ґолди Меїр.

У Дніпровському районі вулицю Астраханську – на вулицю Кастуся Калиновського.

У Солом’янському районі вулицю Багратіона – на вулицю імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна, провулок Московський – на провулок Павла Лі.

У Подільському районі провулок Олександра Бестужева – на провулок Кузьми Скрябіна.

У Святошинському районі площу Героїв Бреста на площу Чорнобаївську. В Оболонському районі вулицю Маршала Тимошенка – на вулицю Левка Лук’яненка.

У Печерському районі вулицю Олександра Матросова на вулицю Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

Нагадаємо, на початку вересня Київрада перейменувала близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську в центрі міста – на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

Кияни також пропонують перейменувати вулицю Ентузіастів на честь командувача “Привидів Києва” Матюшенка.

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