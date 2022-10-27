Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСуспільствоПодії

Декілька громад Волині отримали генератори від проєкту USAID "Говерла"

Їх використають для потреб екстреного живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Декілька громад Волині отримали генератори від проєкту USAID "Говерла"
Фото: Telegram/Юрій Погуляйко

Десять громад Волині отримали генератори від проєкту USAID "Говерла".

Про це повідомив у соцмережах керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, 50 приладів потужністю 7,5 кВт передали Рожищенській, Любешівській, Володимирській, Боратинській, Горохівській, Ківерцівській, Вишнівській, Локачинській, Шацькій та Зимнівській ОТГ.

Генератори використають для потреб екстреного живлення об’єктів критичної інфраструктури Волині.

Нагадаємо, Укрзалізниця встановить на вокзалах отримані від Товариства Червоного Хреста України електрогенератори та нагрівачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також