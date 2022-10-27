Декілька громад Волині отримали генератори від проєкту USAID "Говерла"

Їх використають для потреб екстреного живлення об’єктів критичної інфраструктури.

LB.ua в Google News

Десять громад Волині отримали генератори від проєкту USAID "Говерла".

Про це повідомив у соцмережах керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, 50 приладів потужністю 7,5 кВт передали Рожищенській, Любешівській, Володимирській, Боратинській, Горохівській, Ківерцівській, Вишнівській, Локачинській, Шацькій та Зимнівській ОТГ.

Генератори використають для потреб екстреного живлення об’єктів критичної інфраструктури Волині.

Нагадаємо, Укрзалізниця встановить на вокзалах отримані від Товариства Червоного Хреста України електрогенератори та нагрівачі.