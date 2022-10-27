​На Херсонщині утворили ще 20 військових адміністрацій

У Херсонській області буде ще 20 військових адміністрацій.
Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, ідеться на сайті глави держави.
В області утворили:
- Бериславську міську ВА Бериславського району;
- Великоолександрівську селищну ВА Бериславського району;
- Високопільську селищну ВА Бериславського району;
- Дарʼївську сільську ВА Херсонського району;
- Іванівську селищну ВА Генічеського району;
- Каланчацьку селищну ВА Скадовського району;
- Костянтинівську сільську ВА Каховського району;
- Кочубеївську сільську ВА Бериславського району;
- Лазурненську селищну ВА Скадовського району;
- Любимівську селищну ВА Каховського району;
- Нижньосірогозьку селищну ВА Генічеського району;
- Нововоронцовську селищну ВА Бериславського району;
- Новоолександрівську сільську ВА Бериславського району;
- Новорайську сільську ВА Бериславського району;
- Рубанівську сільську ВА Каховського району;
- Таврійську міську ВА Каховського району;
- Тягинську сільську ВА Бериславського району;
- Чаплинську селищну ВА Каховського району;
- Чорнобаївську сільську ВА Херсонського району;
- Чулаківську сільську ВА Скадовського району.
Нагадаємо, раніше в області утворили 15 військових адміністрацій. Днями Зеленський призначив очільницю Чугуївської міської військової адміністрації.