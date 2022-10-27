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​На Херсонщині утворили ще 20 військових адміністрацій

Відповідний указ підписав 27 жовтня Президент Володимир Зеленський.

​На Херсонщині утворили ще 20 військових адміністрацій
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

У Херсонській області буде ще 20 військових адміністрацій.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, ідеться на сайті глави держави.

В області утворили:

  • Бериславську міську ВА Бериславського району;
  • Великоолександрівську селищну ВА Бериславського району;
  • Високопільську селищну ВА Бериславського району;
  • Дарʼївську сільську ВА Херсонського району;
  • Іванівську селищну ВА Генічеського району;
  • Каланчацьку селищну ВА Скадовського району;
  • Костянтинівську сільську ВА Каховського району;
  • Кочубеївську сільську ВА Бериславського району;
  • Лазурненську селищну ВА Скадовського району;
  • Любимівську селищну ВА Каховського району;
  • Нижньосірогозьку селищну ВА Генічеського району;
  • Нововоронцовську селищну ВА Бериславського району;
  • Новоолександрівську сільську ВА Бериславського району;
  • Новорайську сільську ВА Бериславського району;
  • Рубанівську сільську ВА Каховського району;
  • Таврійську міську ВА Каховського району;
  • Тягинську сільську ВА Бериславського району;
  • Чаплинську селищну ВА Каховського району;
  • Чорнобаївську сільську ВА Херсонського району;
  • Чулаківську сільську ВА Скадовського району.

Нагадаємо, раніше в області утворили 15 військових адміністрацій. Днями Зеленський призначив очільницю Чугуївської міської військової адміністрації.

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