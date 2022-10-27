​На Херсонщині утворили ще 20 військових адміністрацій

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У Херсонській області буде ще 20 військових адміністрацій.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, ідеться на сайті глави держави.

В області утворили:

Бериславську міську ВА Бериславського району;

Великоолександрівську селищну ВА Бериславського району;

Високопільську селищну ВА Бериславського району;

Дарʼївську сільську ВА Херсонського району;

Іванівську селищну ВА Генічеського району;

Каланчацьку селищну ВА Скадовського району;

Костянтинівську сільську ВА Каховського району;

Кочубеївську сільську ВА Бериславського району;

Лазурненську селищну ВА Скадовського району;

Любимівську селищну ВА Каховського району;

Нижньосірогозьку селищну ВА Генічеського району;

Нововоронцовську селищну ВА Бериславського району;

Новоолександрівську сільську ВА Бериславського району;

Новорайську сільську ВА Бериславського району;

Рубанівську сільську ВА Каховського району;

Таврійську міську ВА Каховського району;

Тягинську сільську ВА Бериславського району;

Чаплинську селищну ВА Каховського району;

Чорнобаївську сільську ВА Херсонського району;

Чулаківську сільську ВА Скадовського району.

Нагадаємо, раніше в області утворили 15 військових адміністрацій. Днями Зеленський призначив очільницю Чугуївської міської військової адміністрації.