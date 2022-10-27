У Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв, звозячи до міста мобілізованих, – Буданов

Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки.

До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", – розповів Кирило Буданов.

Водночас начальник ГУР зазначив, що країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки", – резюмував керівник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше очільник СБУ запевнив, що Буданов і ГУР не причетні до вибуху на Кримському мосту. Малюк зазначив, що в так званому розслідуванні росіяни показують свій непрофесіоналізм.