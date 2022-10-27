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У Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв, звозячи до міста мобілізованих, – Буданов

Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки.

У Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв, звозячи до міста мобілізованих, – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: Надано пресслужбою

До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", – розповів Кирило Буданов.

Водночас начальник ГУР зазначив, що країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки", – резюмував керівник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше очільник СБУ запевнив, що Буданов і ГУР не причетні до вибуху на Кримському мосту. Малюк зазначив, що в так званому розслідуванні росіяни показують свій непрофесіоналізм.

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