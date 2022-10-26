СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників

Їх триматимуть під вартою.

Служба безпеки заблокувала два канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.

Вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди.

Фото: СБУ

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків.

"За 16 тис. доларів він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби", - інформує спецслужба.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області, Волинської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва та Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Київщині викрито групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон під виглядом студентів та волонтерів. Трьох осіб триматимуть під вартою, одного – шукають.