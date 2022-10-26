​Нові зразки посвідчення водія можна замовити онлайн на деокупованих і інших територіях, – Рудик

Нові зразки посвідчень водія тепер замовляють онлайн на деокупованих територіях та в інших регіонах України.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, передає кореспондент LB.

“Станом на сьогодні працює 143 сервісні центри МВС. Вони працюють на деокупованих територіях та в інших регіонах. МВС та головний сервісний центр активно працюють над наданням можливості замовлення та отримання водійських посвідчень через послугу онлайн. 4 жовтня ми поновили послугу замовлення через електронний кабінет водія”, – заявив Рудик.

За його словами, через електронний кабінет можна замовити поновлення чи обмін, отримання нового посвідчення водія у разі зміни прізвища. Після замовлення водійські права можна отримати у територіальних відділеннях сервісних центрів чи “Укрпоштою”. Він підкреслив, що сервісні центри не працюють поки що лише на деокупованій частині Херсонщини.

“Протягом 10 днів обробляються документи та ми видаємо їх. За перший тиждень поновлення сервісу онлайн було понад 1,5 тис. таких замовлень, як доставкою поштою, так і через отримання у сервісних центрах. Ми вже працюємо три тижні у такому форматі. І вже замовлено 3,5 тис. послуг по обміну посвідчень чи їх отриманню... За межами України отримати посвідчення можна у Варшаві. Ми працюємо над тим, щоб розширити перелік міст ЄС, де можна отримати посвідчення”, – анонсував він.

Рудик нагадав, що під час воєнного стану скасували обов'язкове надання медичної довідки водіями. Наразі для отримання нового чи обміну посвідчення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та додаток про реєстрацію (форма 13). Вартість обміну посвідчення водія не перевищує 300 грн. А доставки – 600 грн.

Нагадаємо, в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія. Відтепер учні автошкіл мають більше свободи у виборі місця навчання та складання іспитів.