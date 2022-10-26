Є загиблі і поранені.

Минулої доби працівники поліції задокументували 28 ударів російської армії по Донецькій області.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

“Поліцейські задокументували 28 ударів Росії по Донеччині. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці”, – йдеться в повідомленні.

Російські військові атакували міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, смт Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі. Окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ “градів” і “ураганів”.

Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об‘єктів – 6 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, технікум, господарчі споруди, гараж.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

“Чотири удари росіяни завдали по Бахмуту. Один із “прильотів”, який стався близько 9-ї години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури. З артилерії російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, є травмовані”, – інформує пресслужба.

Нагадаємо, учора на Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинув мирний житель.