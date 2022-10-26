Від прибуття мобілізованих росіян на війну до загибелі проходить в середньому 10 днів, – речник Східного угруповання військ

Головним напрямком ворожого удару на сході України є Бахмут Донецької області. Там у важких боях українські воїни утримують лінію оборони, попри те, що росіяни застосовують все наявне озброєння.

Про це повідомив на брифінгу речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий. За його словами, крім Бахмутського і Авдіївського напрямку, ворог не веде наступальних дій.

"Саме на цих двох напрямках він веде їх агресивно і цілеспрямовано", – сказав він.

ЗСУ продовжують контрнаступ у районі Сватове-Кремінна Луганської області. На цьому напрямку окупанти намагаються оборонятися, але їхня робота не зовсім ефективна. Череватий додав, що серед загиблих є "свіжомобілізовані" росіяни – їхні трупи вже повертаються до міст, звідки їх призвали.

"Показово те, що як правило, 10 днів як людина прибула, два тижні максимум. Тобто, не маючи великої підготовки, мотивації, воює неякісно, попадає під наш вогонь і гине", – сказав він.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що Росія обіцяла мобілізованим якісну підготовку перед фронтом, але це не відбувається.

"Максимум тиждень-десять днів, і людей кидають на передову, просто затикаючи ними всі брєши", – сказав він.

На деокупованих територіях продовжується усунення наслідків захоплення росіянами.

"Першочергово в кожних вивільнених місцях проводяться заходи стабілізації – виявлення залишків ворога, розмінування всіх приміщень, надання допомоги тим людям, які її потребують негайно", – повідомив він.

Після цього ЗСУ сприяють направленню гуманітарної допомоги та поверненню української законної влади.

Нагадаємо, в вересні сили оборони України звільнили деякі населені пункти Луганської області. Зі Сватового окупанти сперщу відійшли, але зразу ж туди повернулися.