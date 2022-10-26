Резніков налаштований оптимістично на можливість отримання натівських танків і винищувачів, але потрібно політичне рішення США

Міністр впевнений, що Німеччина та інші країни почнуть постачати важку техніку зразків НАТО, як тільки Штати зроблять перший крок.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Київ зрештою отримає танки і винищувачі від західних країн. Однак перед цим Вашингтону слід буде переконати в необхідності цього союзників, цитує його заяву в інтервʼю Politico.

Резніков зазначив, що має оптимістичні погляди на перспективу постачань деяких видів озброєння. Зокрема, зі Швеції, яка поки офіційно не ввійшла до НАТО.

"Я справді налаштований оптимістично щодо можливості танків "Абрамс" у майбутньому і я впевнений, що винищувачі, як F-16s, F-15s чи "Грифон" зі Швеції також будуть можливими", – заявив Резніков.

Країни НАТО місяцями дискутують про те, чи надсилати сучасні бойові танки, як "Леопард" із Німеччини чи "Абрамс" із США. Німецькі посадовці не хочуть бути першими, хто надасть українцям таке важке озброєння натівського класу. Штати тим часом кажуть, що "абрамси" буде складно підтримувати на полі бою в Україні.

Резніков наголосив, що багато озброєння, доставка якого раніше здавалась неможливою, – безпілотників, ракет, артилерії – все ж була поставлена для захисту Україні по мірі того, як росіяни перетинали все більше "червоних ліній".

Міністр оборони додав, що найважливішим рішенням найближчого часту стане те, який танк буде основним бойовим в Україні.

"Ми розуміємо, що всі наші партнери, які можуть виготовляти танки – як Британія, Франція, Німеччина – будуть чекати політичного рішення від США", – сказав він, додавши, що має впевненість: як тільки в Україну приїде перший "абрамс", за ним зʼявляються і "леопарди", Marder і інша важка бронетехніка.

Нагадаємо, 20 вересня CNN повідомила, що надання танків від США Україні може відбутися в майбутньому, це питання "на столі". Однак негайно це не відбудеться, оскільки українців ще треба навчити з ними працювати, обслуговувати і забезпечувати.