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Тайвань готується до посилення "дипломатичних атак" з боку Китаю

Пекін, ймовірно, активізує зусилля з вмовляння інших держав визнати приналежність острова за Китаєм.

Тайвань готується до посилення "дипломатичних атак" з боку Китаю
Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву
Фото: taiwantoday.tw

Тайвань очікує посилення дипломатичних атаки з боку Китаю, включно зі спробами Пекіна схилити на свій бік союзників острова в питанні визнання уряду. Про це тайванський міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив після конгресу Комуністичної партії КНР, пише Reuters.

У доповіді перед парламентом Ву заявив, що очікує від Пекіна посилення "загрози безпеці і дипломатичного подавлення" на острові. 

"Китай, схоже, посилить атаки та погрози Тайваню, особливо в дипломатичній сфері. Це те, що нас непокоїть", – заявив Ву.

Джозеф Ву
Фото: Ministry of Foreign Affairs Taiwan
Джозеф Ву

Він послався на розвідувальні дані від невказаних дипломатичних союзників, які свідчать про посилення зусиль КНР, аби схилити тайванських союзників на бік Пекіна і змусити їх визнати приналежність острова за Китаєм. 

Станом на зараз лише 14 країн офіційно визнають уряд острова. В основному це небагаті країни і такі, що розвиваються, у Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці і Карибському басейні. 

Пекін і Тайбей звинувачують один одного в застосуванні так званої доларової дипломатії для того, аби прихилити країни до налагодження з ними дипломатичних відносин. 

Нагадаємо, Комуністична партія Китаю 22 жовтня підтримала "ключову позицію" Сі Цзиньпіна в керівництві країни, фактично дозволивши йому отримати як очільнику третій термін. 

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