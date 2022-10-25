Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Британії з призначенням на посаду

Президент України Володимир Зеленський привітав із призначенням нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

"Вітаю зі вступом на посаду прем'єр-міністра! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом", – написав Зеленський у Twitter.

Він також додав, що готовий і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство.

Раніше сьогодні король Великої Британії прийняв Ріші Сунака в Букінгемському палаці.

"Його Величність попросив його сформувати нову Адміністрацію. Пан Сунак прийняв пропозицію Його Величності і був призначений прем'єр-міністром і першим лордом казначейства", – йдеться в повідомленні королівської родини.

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.



His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so — The Royal Family (@RoyalFamily) October 25, 2022

Нагадаємо, вчора колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром країни. Його суперниця – лідерка Палати громад Пенні Мордонт – вибула з перегонів.

Сунак також стає новим лідером Консервативної партії. Він має виступити перед своїми однопартійцями. Ця зустріч буде закритою для журналістів. Експрем'єр Борис Джонсон оголосив про свою відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

Попередня премʼєр-міністерка Ліз Трасс, яка очолила кабінет після відставки Джонсона, достроково склала свої повноваження.