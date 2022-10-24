Уряд Ісландії виділив грант щодо виробництва протезів для постраждалих українців

Ісландія виділила грант на понад 230 тис. євро для виробництва та направлення в Україну протезів. Їх отримають постраждалі внаслідок війни військові та цивільні українці.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної ради України Олена Кондратюк.

“Ми також відзначили велику і щиру підтримку українському народові, яка надається жінками Ісландії. Промовистий факт - ісландські жінки власноруч сплели і передали на потреби українських військових тисячі пар шкарпеток”, – додала Кондратюк.

Вона також звернулася до першої заступниці спікера Альтингу (Парламенту Ісландії) Оддні Хардардоттір із проханням визнати РФ державою-терористом. Як наголосила Кондратюк, такий статус дозволить суттєво посилити санкції проти Росії та послабити її військовий потенціал.

Нагадаємо, міська рада столиці Ісландії Рейк’явіка назвала на честь Києва невелику площу в центрі міста.