Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальним вогнем на морському кордоні

Північнокорейське судно перетнуло морський кордон недалеко від острова Беннен.

Військові Південної Кореї заявили в понеділок, що зробили попереджувальні постріли після того, як судно КНДР нібито перетнуло морський кордон між двома країнами в Жовтому морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформагентство "Ренхап".

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї, північнокорейське судно перетнуло морський кордон недалеко від острова Беннен о 3:42 ночі (21:42 за Києвом). Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь, після чого судно КНДР відступило на північ.

Тим часом у Пхеньяні заявляють, що південнокорейський конвойний корабель порушив морський кордон із КНДР о 3:50 ранку (21:50 за Києвом).

Згідно з заявою неназваного представника Генштабу, яку публікує ЦТАК, південнокорейське судно вторглося до морської військово-демаркаційної лінії КНДР на 2.5 – 5 км і зробило попереджувальні постріли "під приводом контролю над незрозумілим судном".

У відповідь військові КНДР здійснили 10 попереджувальних пострілів із реактивної системи залпового вогню о 5:15 (23:15 за Києвом).

"Генштаб Корейської народної армії ще раз суворо попереджає супротивника, який останніми днями вчиняє не лише провокаційні дії за допомогою гучномовця та артобстрілів на надземному фронті, а й морського вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Південна Корея та США випустили ракети у відповідь на випробування КНДР.