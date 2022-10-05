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Південна Корея та США випустили ракети у відповідь на випробування КНДР

Кожна зі сторін випустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS.

Південна Корея та США випустили ракети у відповідь на випробування КНДР
Фото: ЕРА/UPG

Південна Корея та військові США випустили ракети у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Про це пише Reuters з посиланням на владу Сеула.

“Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив у середу, що південнокорейські та американські війська у відповідь провели власні ракетні навчання”, – зазначає видання.

Згідно із заявою, кожна зі сторін випустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу незабаром після запуску та розбилася, але без втрат.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Північна Корея у вівторок 4 жовтня вперше з 2017 року випустила балістичну ракету над Японією. Ракета пролетіла над її територією та впала в Тихий океан.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудили випробування Північної Кореї, Європейський Союз назвав це “нерозважливою та навмисно провокаційною дією”, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав запуском порушенням резолюцій Ради безпеки.

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