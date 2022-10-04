У Греції розслідують перекази значних сум з Росії монастирям на Афоні

Один з чоловічих монастирів на Афоні є російським.

Грецьке управління з боротьби з відмиванням грошей розслідує підозрілі перекази значних сум на банківські рахунки монастирів гори Афон.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Kathimerini.

Зазначається, що загалом на рахунки монастирів, а також окремих ченців, було здійснено близько 20 переказів.

Більшість розслідуваних випадків стосуються переказів грошей з Росії. Самі ж монастирі недавно відвідали високопоставлені російські чиновники.

Перекази стосуються сум від десятків тисяч до сотень тисяч євро. В одному з випадків сума перевищує мільйон євро.

“Робоча гіпотеза слідчих полягає в тому, що російські громадяни переказують свої гроші за кордон, щоб убезпечити себе від імовірності економічного краху або можливого привласнення їх російським урядом”, - йдеться у повідомленні.

Загалом на Афоні розташовані 20 чоловічих монастирів, один із них - російський.

Нагадаємо, під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі були помічені двоє представників Української православної церкви Московського патріархату - митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Обидва, за інформацією ЗМІ, відзначилися співпрацею з окупантами та місцевими колаборантами. Також там помітили архимандрита Алексія (Федорова), настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору у Херсон. Архімандрит вважається близьким до гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.