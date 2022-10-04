На виборах до Конгресу Бразилії перемагає партія Болсонару

На виборах до Конгресу Бразилії перемагає партія чинного президента Жаїра Болсонару, хоча сам він поступився декількома відсотками конкуренту в першому турі президентських перегонів. Його Ліберальна партія, що має праві погляди, отримала 99 місць у нижній палаті на 531 депутата, пише Reuters.

Раніше партія мала тільки 77 місць. Тепер разом із союзниками-правими Ліберальна партія контролюватиме половину палати.

Крім того, у Сенаті партія Ліберальна партія отримала 13 із 27 місць.

"Попри все і всіх, цього року ми отримали на два мільйони голосів більше, ніж у 2018", – заявив Болсонару.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Болсонару змагатиметься з колишнім президентом (2003-2010) – Луїсом да Сільвою. Сільва набрав близько 48,3%, тож він не зміг перемогти в першому турі.

Другий тур виборів заплановано на 30 жовтня. Перед першим настрої серед бразильців були настільки напруженими, що політичні суперечки подекуди закінчувалися насильством. На початку вересня чоловіка вбили через суперечку щодо президентів. Прихильник чільного глави держави Жаїра Болсонару завдав смертельного поранення прихильнику експрезидента Луїса да Сільви.

Аналогічний інцидент уже траплявся в липні, коли місцевого посадовця з опозиційної Робітничої партії Лули застрелив федеральний наглядач вʼязниці, який підтримував Болсонару. А в вересні про напад заявив прихильник Болсонару. Він сказав, що на нього напав прихильник Робітничої партії.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло. У 2021 з нього зняли обвинувачення і дозволили брати участь у виборах.