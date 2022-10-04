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Росію остаточно виключено з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Виключення РФ, зокрема, є результатом грубого порушення агресором Чиказької конвенції.

Росію остаточно виключено з Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Фото: ІСАО

Під час 41-ої сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) Росію не було переобрано до керівного органу, Ради цієї організації.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

“Зі старту повномасштабного вторгнення і до сьогодні Міністерство інфраструктури продовжує працювати над повною інфраструктурною ізоляцією рф. Державі, яка здійснила збройну агресію проти України та вбиває мирних мешканців, не місце серед цивілізованого світу. Державі, яка краде чужі літаки та віддає наказ екіпажу ракетного комплексу “Бук” на ураження цивільного літака, не місце серед цивілізованого світу. Сьогоднішнє рішення ICAO про виключення росії з складу Ради – вкотре це підтверджує”, – сказав він.

Виключення Росії з керівного органу ІСАО також є результатом грубого порушення агресором Чиказької конвенції, яка встановлює основні вимоги та положення для міжнародної авіації.

15 червня 2022 року Росія отримала суттєве зауваження з безпеки польотів в рамках програми нагляду ІСАО за здійснення подвійної реєстрації повітряних суден, що були викрадені у лізингових компаній, та виконання польотів зазначеними повітряними суднами в міжнародному повітряному просторі без Сертифікатів льотної придатності. Це є недопустимим порушенням міжнародних вимог та стандартів і є надзвичайно великою небезпекою для життя та здоров’я людей.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Рада ІСАО є постійно діючим керуючим органом та складається з 36 країн, що обираються Асамблеєю на трирічний термін.

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