Міністри чотирьох країн вимагають від Ірану виконання зобов’язань у розслідуванні збиття українського літака PS752

Іран не забезпечує прозорість і справедливість у розслідуванні своїх дій.

Завтра, 4 жовтня, виповнюється 1000 днів з моменту протизаконного збиття Іраном рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, в результаті якого загинули 176 цивільних осіб.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, стоїмо разом із родинами у скорботі у зв’язку з цією трагічною подією та вшановуємо пам’ять жертв, загиблих на борту рейсу PS752. Ми вкотре вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов’язання та забезпечив прозорість і справедливість у зв’язку зі своїми діями”, - йдеться у повідомленні.

Міжнародна групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 подякувала за внесок чотирьом високоповажним експертам з права: професору Паяму Ахавану, професору Гарольду Хонгджу Коу, пані Джессіці Уеллс і серу Майклу Вуду.

Зазначається, що експерти передали свій великий досвід юридичним командам, які продовжують сумлінну роботу у відповідь на “протизаконне та кричуще збиття Іраном рейсу PS752”.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає збиття українського літака МАУ рейсу PS752, що трапилося два роки тому під Тегераном, терористичним актом. Влада Ірану досі приховує імена і посади обвинувачених у кримінальній справі, яка стосується збиття у 2020 році літака МАУ. Іран також продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.