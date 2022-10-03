Майже дві третини литовців підтримують заборону на в'їзд росіян до країн Балтії та Польщі

Понад 60% громадян Литви висловилися на підтримку рішення країн Балтії та Польщі заборонити в'їзд російським туристам, повідомляє Baltic News Service.

Опитування провела у вересні компанія Vilmorus на замовлення агентства.

Відповідно до результатів, 34,% опитаних повністю згодні з цим рішенням, 28,2% радше підтримують його.

11,1% повністю не згідні з цією забороною, а 13,2% - категорично не згідні.

Не мають щодо цього питання думки 13,2% респондентів.

В агентстві зауважили, що більшу підтримку заборони в'їзду росіянам на територію країн Балтії та Польщі висловили люди з вищою освітою та більш матеріально забезпечені, жителі великих міст і державні службовці.

Натомість люди з нижчим рівнем освіти, мешканці провінцій, домогосподарки, пенсіонери найчастіше були проти такої заборони для громадян РФ.

Як зазначив науковий співробітник Інституту міжнародних відносин і політології Вільнюського університету Неріус Малюкявічюс, результати опитування відображають факт страху жителів Литви перед Росією.

"Нинішня геополітична ситуація відображається на страхах людей. Очікується, що росіян буде менше і їх не пустять... Люди, які підтримують дії чинної влади дивляться на питання з політики цінностей, а виборці, які підтримують більш ліві партії, мають нижчі доходи і живуть у провінції, дивляться на питання, пов'язані із санкціями проти Росії крізь призму прагматизму", - сказав Малюкявічюс.

Дослідження проводили упродовж 15-24 вересня. Опитали понад 1000 литовців із 25 міст і понад 40 сіл. З респондентами спілкувалися по телефону і в прямому ефірі.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія заборонили вʼїзд туристів з Росії із "шенгеном" з 19 вересня. Загалом дев’ять країн ЄС (Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди) припинили приймати від росіян документи на туристичні візи.

Литва також не надаватиме притулку росіянам, які тікають від мобілізації.