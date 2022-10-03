У другий тур виборів президента Бразилії вийшли Болсонару і да Сільва

У Бразилії в другому турі виборів президента змагатимуться чинний глава держави Жаїр Болсонару та колишній (2003-2010) – Луїс да Сільва. Станом на ранок понеділка підраховано вже 99,5% голосів, згідно з якими Сільва набрав 48,3%, тож він не зміг перемогти в першому турі, пише The Guardian.

Болсонару набрав близько 43,3%.

"Ми збираємося перемогти на цих виборах – для нас це просто додатковий час", – заявив Лула да Сільва після того, як стало відомо, що йому не вдалось виграти за один тур.

У 2018, коли переміг Болсонару, да Сільву не допустили до участі в виборах через звинувачення в корупції, які потім були скасовані.

Чинний президент тим часом у своїх виступах пообіцяв докласти більше зусиль, аби переконати найбідніше населення в тому, що їм буде краще з ультраправим урядом, аніж із лівим.

"Я розумію, що було багато голосів (втрчено – ред.) через стан бразильського народу, який відчуває зростання цін, особливо на основні продукти. Я розумію, що багато людей хочуть змін, але деякі зміни можуть бути гіршими", – заявив Болсонару.

Другий тур виборів заплановано на 30 жовтня. Перед першим настрої серед бразильців були настільки напруженими, що політичні суперечки подекуди закінчувалися насильством. На початку вересня чоловіка вбили через суперечку щодо президентів. Прихильник чільного глави держави Жаїра Болсонару завдав смертельного поранення прихильнику експрезидента Луїса да Сільви.

Аналогічний інцидент уже траплявся в липні, коли місцевого посадовця з опозиційної Робітничої партії Лули застрелив федеральний наглядач вʼязниці, який підтримував Болсонару. А в вересні про напад заявив прихильник Болсонару. Він сказав, що на нього напав прихильник Робітничої партії.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло.