ЕРА/UPG

У Бразилії на загальнонаціональні акції протесту проти політики президента Жаїра Болсонару щодо коронавірусу вийшли десятки тисяч осіб.

Про це пише Німецька хвиля.

Демонстрації відбулися у 16 містах країни у суботу, 29 травня. Їх організували ліві партії, профспілки та студентські об'єднання.

Протести стали одними з наймасовіших за весь час президентства Болсонару.

ЕРА/UPG

Мітингувальники здебільшого носили захисні маски. Вони незадоволені діями президента у боротьбі з поширенням коронавірусу і висунули президенту країни свої вимоги. Серед них - імпічмент Болсонару, закупівля вакцин від ковіду та збільшення соцдопомоги у період пандемії.

Протести були в основному мирними. Однак у місті Ресіфі на північному сході країни поліція стріляла у натовп гумовими кулями і застосовувала сльозогінний газ.

Наразі рейтинги Болсонару є найгіршими за весь час його перебування на посаді президента з 1 січня 2019 року. Від початку пандемії Болсонару применшував небезпеку коронавірусу, хоча згодом сам ним заразився. Він порівнював коронавірус з грипом, а також відмовлявся дотримуватися правил захисту від нього, а тепер висловлює сумніви щодо необхідності щеплень.

У Бразилії з населенням у 210 мільйонів людей виявили більше 16,4 мільйона заражень коронавірусом, більше 461 тисячі людей померли. Бразилія посідає друге місце після США за кількістю померлих у світі від COVID-19.

Фото: ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Уряд бразильського штату Мараньян оштрафувала Болсонару за те, що він зібрав у місті Асайландія натовп людей, але не одягнув захисну маску.