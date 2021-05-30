У Бразилії на загальнонаціональні акції протесту проти політики президента Жаїра Болсонару щодо коронавірусу вийшли десятки тисяч осіб.
Про це пише Німецька хвиля.
Демонстрації відбулися у 16 містах країни у суботу, 29 травня. Їх організували ліві партії, профспілки та студентські об'єднання.
Протести стали одними з наймасовіших за весь час президентства Болсонару.
Мітингувальники здебільшого носили захисні маски. Вони незадоволені діями президента у боротьбі з поширенням коронавірусу і висунули президенту країни свої вимоги. Серед них - імпічмент Болсонару, закупівля вакцин від ковіду та збільшення соцдопомоги у період пандемії.
Протести були в основному мирними. Однак у місті Ресіфі на північному сході країни поліція стріляла у натовп гумовими кулями і застосовувала сльозогінний газ.
Наразі рейтинги Болсонару є найгіршими за весь час його перебування на посаді президента з 1 січня 2019 року. Від початку пандемії Болсонару применшував небезпеку коронавірусу, хоча згодом сам ним заразився. Він порівнював коронавірус з грипом, а також відмовлявся дотримуватися правил захисту від нього, а тепер висловлює сумніви щодо необхідності щеплень.
У Бразилії з населенням у 210 мільйонів людей виявили більше 16,4 мільйона заражень коронавірусом, більше 461 тисячі людей померли. Бразилія посідає друге місце після США за кількістю померлих у світі від COVID-19.
Нагадаємо, Уряд бразильського штату Мараньян оштрафувала Болсонару за те, що він зібрав у місті Асайландія натовп людей, але не одягнув захисну маску.