​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур

У Туркменістані чиновників змусили поголити голови через смерть батька президента країни Гурбангули Бердимухамедова. Відтепер чоловіки мусять носити національні тюбетейки на знак жалоби, а жінки - вдягати шалі з чорними візерунками.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

18 травня у віці 88 років помер Мялікгули Бердимухамедов. Протягом 40 днів від його смерті в країні триватиме жалоба і діятиме правило - керівники державних установ і приватних підприємств зобов'язані голити голови і носити тахья (національну туркменську тюбетейку).

Після смерті батька президент протягом семи днів не з’являвся на публіці та телебаченні.

Раніше повідомлялося, що після смерті Мялікгули Бердимухамедова в Марійскому велаяте на три дні закрили всі банкетні зали. У Фарапском етрапу Лебапського велаяту заборона на проведення весільних церемоній тривала сім днів. Крім того, в Марійскому і Лебапському велаятів з бюджетних працівників збирали гроші для проведення поминальних церемоній.

Після смерті Мялікгули Бердимухамедова державна пропаганда активізувало звеличення культу особи його дружини - матері президента Огулабат Курраевой.

Нагадаємо, Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова у грудні 2006 року. Відтоді у країні встановилася жорстка диктатура і культ особистості Бердимухамедова, якому присвоєно титул Аркадаг - Покровитель усіх туркмен.