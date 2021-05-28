Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
ГоловнаСвіт

У Білорусі назвали умови скасування ліцензування імпорту з України

В Білорусі вважають, що українські заходи спрмовані на те, щоб обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників.

У Білорусі назвали умови скасування ліцензування імпорту з України
Фото: EPA/UPG

Ліцензування імпорту з України буде знято за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо білоруської продукції.

Про це заявив перший заступник Міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур'янов, передає пресслужба МЗС Білорусі.

"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.

Сьогодні стало відомо про рішення Білорусі запровадити режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Це кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі. 

Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда відносно війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режим Олександра Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Протасевича. 

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито у 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також