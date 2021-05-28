Делегація американських сенаторів відвідає Україну

В Україну приїде з візитом двопартійна делегація американських сенаторів.

Про це повідомила пресслужба посольства США.

Сенатор Джин Шахін (демократ, штат Нью-Гемпшир), яка є найстаршою учасницею сенатського Комітету з закордонних відносин Сенату та головою Підкомітету з європейської і регіональної безпеки співробітництва, повідомила, що очолить делегацію. До її складу також увійдуть сенатори Роб Портман (республіканець, Огайо) і Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут).

Делегація вирушить в Східну Європу наступного тижня, "щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам".

Сенатори також відвідають Литву для зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом на тлі посилення порушень режимом Лукашенка прав людини політичної опозиції, та викрадення цивільного літака для незаконного арешту й затримання журналіста Романа Протасевича.

Зазначається, що в Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з Україною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою Росією. Шахін і Портман також відвідають Грузію.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їх демократію. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС", — сказала Шахін.

Нагадаємо, 17 травня міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой відвідали Україну.