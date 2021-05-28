Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
ГоловнаСвіт

Делегація американських сенаторів відвідає Україну

Делегація вирушить в Східну Європу наступного тижня, "щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам".

Делегація американських сенаторів відвідає Україну
Фото: betterworldcampaign.org

В Україну приїде з візитом двопартійна делегація американських сенаторів.

Про це повідомила пресслужба посольства США.

Сенатор Джин Шахін (демократ, штат Нью-Гемпшир), яка є найстаршою учасницею сенатського Комітету з закордонних відносин Сенату та головою Підкомітету з європейської і регіональної безпеки співробітництва, повідомила, що очолить делегацію. До її складу також увійдуть сенатори Роб Портман (республіканець, Огайо) і Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут).

Делегація вирушить в Східну Європу наступного тижня, "щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам".

Сенатори також відвідають Литву для зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом на тлі посилення порушень режимом Лукашенка прав людини політичної опозиції, та викрадення цивільного літака для незаконного арешту й затримання журналіста Романа Протасевича.

Зазначається, що в Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з Україною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою Росією. Шахін і Портман  також відвідають Грузію.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати  необхідні реформи, які зміцнять їх демократію. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС", — сказала Шахін.

Нагадаємо, 17 травня міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой відвідали Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також