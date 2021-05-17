До Києва з офіційним візитом прибули міністри закордонних справ Залкаліані та Чокой.

Міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Радий вітати в Києві колег з Грузії Давида Залкаліані і Молдови Ауреліу Чоко. Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, подальшого розвитку Східного партнерства, зміцнення регіональної безпеки", - написав Кулеба.

Оновлено. Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо.

Віднині Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо



Об’єднуємо зусилля на шляху євроінтеграції у новому тристоронньому форматі, заснованому сьогодні в Києві ✌️🇪🇺



Вітаю колег Давіда Залкаліані та Ауреліу Чокоя 🇺🇦🇬🇪🇲🇩 pic.twitter.com/EfxVTmNdqx — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2021

Сильніші втрьох 🇺🇦🇬🇪🇲🇩



Радий вітати в Києві колег з Грузії Давіда Залкаліані та Молдови Ауреліу Чокоя. Україна, Грузія та Молдова консолідують зусилля задля успішної євроінтеграції, подальшого розвитку Східного партнерства, зміцнення регіональної безпеки. pic.twitter.com/UKbZRW5WxL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2021

Нагадаємо, у 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.

У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.