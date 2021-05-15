В Україні підтримка євроінтеграції є надзвичайно високою, – Стефанішина

Інтегруватися до ЄС - це повернутися до свого коріння, заявила урядовець.

В Україні загальнонаціональний рівень підтримки євроінтеграції є надзвичайно високим.

Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка взяла участь в урочистостях з нагоди Дня Європи в Україні на Михайлівській площі у Києві.

Урядовець додала, що євроінтеграція – це перш за все, зміна якості роботи держави: зручні послуги, повага до громадян та забезпечення гідного життя і умов праці.

“Цей рік і попередній, 2020-й, став надзвичайно важливим у відносинах України та Європейського Союзу, бо Україна все більше стає учасником фундаментальних європейських політик і з часом обов'язково повернеться до великої європейської сім'ї”, - наголосила вона.

Стефанішина додала, що інтегруватися до ЄС - це повернутися до свого коріння, своєї родини, з якою нас поєднує спільна історія, спільне сьогодення і спільне майбутнє. А головне - спільні цінності. “Чітке розуміння спільних з ЄС цінностей, спільного майбутнього – і водночас, розуміння тих практичних кроків, які ми уже робимо у напрямку Євросоюзу – головна інвестиція в майбутнє наших дітей”, – сказала Віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язкове увійде до складу Європейського союзу. Він зазначив, що сьогодні серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.