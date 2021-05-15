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ГоловнаСуспільствоЖиття

На лівому березі Києва 15 і 16 травня обмежать рух транспорту

Обмеження будуть через спортивні змагання.

16 травня (15 травня частково) у зв’язку із проведенням змагання "Дуатлон кубок Києва 2021" буде обмежено рух транспорту на лівому березі Києва.

Про це повідомила пресслужба МВС.

З 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній і рух на Русанівському бульварі.

Графік перекриття вулиць 16 травня:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30

Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30

Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30

Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Нагадаємо, з 5 до 31 травня через капітальний ремонт на проспекті Степана Бандери у Києві частково обмежено рух транспорту.

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