За добу окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби - два обстріли

Протягом п’ятниці, 14 травня, у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Гнутове ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар’їнки – протитанкові гармати.

Неподалік населених пунктів Водяне та Новгородське противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине – ще й з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки – ще й з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік селища Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 07:00 15 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населених пунктів Гладосове та Мар’їнка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 13 травня від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.