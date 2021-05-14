Біля Пісків окупанти стріляли з танків та артустановок

Протягом минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям.

Про це інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Верхньоторецького та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків. Біля Новотроїцького російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Луганського – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Станом на 7:00 14 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, 12 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.