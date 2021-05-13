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Кремль заперечив намір Росії анексувати ОРДЛО

Євросоюз побоюється, що Росія може де-факто інтегрувати окуповані райони.

Кремль заперечив намір Росії анексувати ОРДЛО
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація не збирається анексувати окуповані нею райони Донецької та Луганської областей.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію Bloomberg, де йдеться про побоювання Євросоюзу щодо можливої анексії ОРДЛО Росією.

"Росія не планувала і не планує нікого поглинати, ніколи цим не займалась", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

Bloomberg у своїй публікації посилається на документ, який мають представити на саміті ЄС наприкінці травня. У ньому йдеться про те, що організація виборів в Держдуму на окупованих територіях, а також видача російських паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України до складу Росії".

Нагадаємо, що в травні один з керівників "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що Росія дозволить жителям окупованого Донбасу взяти участь у виборах до Держдуми. Вони відбудуться восени 2021 року.

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