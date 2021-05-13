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Перші випадки "індійського" штаму виявили в Росії

Коронавірус завезли студенти з Індії.

Перші випадки "індійського" штаму виявили в Росії
Фото: EPA/UPG

У Росії зафіксували перші випадки індійського штаму коронавірусу B.1.617 з потрійною мутацією.

Як повідомляє "Коммерсант", штам, визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як такий, що викликає глобальне занепокоєння, завезли індійські студенти.

Мутацію знайшли у 16 першокурсників Ульяновського державного університету, які не захотіли продовжувати навчання дистанційно і прилетіли з Індії протягом квітня-травня.

У всіх студентів на кордоні були негативні тести, але пізніше у 62 осіб підтвердили COVID-19. Аналізи відправили в регіональний референт-центр, де у 16 з них підтвердився індійський штам коронавірусу.

Російська влада стверджує, що індійські студенти були ізольовані спочатку в обсерваторі, а потім в госпіталях, і ні з ким особливо не спілкувалися. Всіх контактні особи знаходяться під наглядом.

Нагадаємо, що 11 травня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив, що Україні може загрожувати четверта хвиля COVID-19 через "індійський" штам коронавірусу.

Він агресивніший за південно-африканський чи британський штами та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок.

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