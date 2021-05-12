Зеленський відреагував на ескалацію між Ізраїлем і Палестиною

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайно зупинити військову ескалацію між Ізраїлем і Палестиною.

Повідомлення з таким закликом він оприлюднив у Twitter.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - заявив Зеленський.

The sky of #Israel is strewn with missiles. Some cities are on fire. There are victims. Many wounded. Many human tragedies. It is impossible to look at all this without grief and sorrow. It is necessary to stop the escalation immediately for the sake of people's lives. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.