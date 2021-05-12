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Зеленський відреагував на ескалацію між Ізраїлем і Палестиною

Президент закликав сторони конфлікту негайно зупинити ескалацію.

Зеленський відреагував на ескалацію між Ізраїлем і Палестиною
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайно зупинити військову ескалацію між Ізраїлем і Палестиною.

Повідомлення з таким закликом він оприлюднив у Twitter.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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