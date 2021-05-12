​Польща починає вакцинувати 16-річних проти ковіду і на тиждень раніше пом'якшить карантин

Уряд Польщі пропонує на тиждень раніше пом'якшити карантинні заходи, а саме - відновити роботу кінотеатрів та концертних залів - та почне вакцинацію 16-тирічних громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що наразі в країні спостерігається зменшення кількості випадків ковіду. Так, у середу, 12 травня, в країні було зареєстровано 4255 нових випадків захворювання, що є значно меншим, ніж на піку третьої хвилі, коли щодня було 35 тис. випадків.

"Ми пришвидшуємо відкриття кінотеатрів, театрів, концертних залів та культурних установ на 1 тиждень, або рівно на 8 днів, до 21 травня, щоб... ці галузі соціального та соціально-економічного життя могли розпочатися раніше", - зазначив Моравецький.

Він також повідомив, що тренажерні зали та фітнес-центри відкриються на день раніше запланованого.

Моравецький заявив, що Польща починає вакцинувати 16-ти та 17-річних. "Ми хочемо зробити вакцинацію доступною для цієї молодшої частини суспільства", - сказав він.

Раніше Франція також заявила, що починає вакцинацію проти ковіду людей у віці 16-17 років.

Нагадаємо, з 30 березня Польща запровадила зміни до режиму в’їзду в країну через ситуацію з поширенням коронавірусу.