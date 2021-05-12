Ердоган у розмові Путіну заявив, що Ізраїлю потрібно "надати урок"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що міжнародна спільнота має "надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок" щодо поведінки країни відносно палестинців. Відповідна інформація розміщена Дирекцією комунікації президента Туреччини за результатами розмови президентів, пише Associated Press.

У заяві вказано, що Ердоган наполягає на тому, щоб Радбез ООН швидко втрутився із "чітким та рішучим посланням" щодо Ізраїлю. Ердоган також запропонував Путіну можливість створення міжнародних сил захисту для "захисту палестинців".

Тим часом у Туреччині проходять акції незгоди з політикою Ізраїлю на тлі загострення бойових дій із палестинськими силами ХАМАС.

Нагадаємо, що з понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Прессекретар Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ), генерал Хідаї Зільберман, сказав, що обстріл центру Ізраїля почався після того, як ПВС атакували і вбили топкерівництво ХАМАС і палестинського Ісламського джихаду.