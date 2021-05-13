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Ізраїль продовжить антитерористичну операцію "Страж стін" в Секторі Гази, - посол України

За словами прем'єра, вона може тривати ще тиждень, або більше.

Ізраїль продовжить антитерористичну операцію "Страж стін" в Секторі Гази, - посол України
Євген Корнійчук
Фото: пресс-служба посольства

У середу, 12 травня, члени військово-політичного кабінету Ізраїлю одноголосно затвердили рішення про продовження операції в Секторі Гази і збільшення інтенсивності нанесення ударів. Про наземне вторгнення мова поки не йде.

Про це розповів у коментарії LB.ua посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, ще перед засіданням прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що операція в Газі може тривати ще тиждень або навіть більше.

Сьогодні, 13 травня, з Сектора Гази був проведений потужний ракетний залп в напрямку Гуш-Дана (великий Тель-Авів), округів Ха-Шфела і Ха-Шарон, м. Модіїн та аеропорту ім. Бен-Гуріона. Тривога звучала в Нижній Галілеї. В містах Петах-Тіква і Рішон ле-Ціон (округ Гуш-Дан) зафіксовані прямі попадання у житлові багатоповерхові будинки. В результаті постраждали п'ятеро осіб: четверо отримали легкі поранення, а один - середнього ступеня тяжкості.

Посол зазначив, що у прикордонних з Газою районах постійно подавалися сигнали повітряної тривоги. А ЦАХАЛу вдалося встановити, звідки велися запуски і знищити декілька угруповань ракетників. Протягом ночі були проведені удари по базі військово-морських сил ХАМАСу, в результаті зруйновано офіс центрального банку та два штаби розвідувальних підрозділів.

До ранку 13 травня був зафіксований запуск приблизно 130 ракет з Сектора Гази в бік ізраїльської території. 24 ракети, за даними ЦАХАЛа, впали на території сектора, а десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол". За оцінками, ефективність ПРО склала 90%.

Ізраїльське управління аеропортів повідомило про тимчасове закриття аеропорту імені Бен-Гуріона для прийому літаків. Всі рейси перенаправляються на посадку в аеропорт імені Рамонів (м. Ейлат). Вильоти з аеропорту Бен-Гуріон тривають за розкладом. Низка авіакомпаній вже скасували рейси до Ізраїлю на найближчі дні. Також зупинена робота газодобувної платформи "Тамар" на шельфі моря біля міста Ашкелон.

Корнієнко нагадав, що з початку операції "Страж стін" з Гази в напрямку Ізраїлю були випущені більше 1500 снарядів. Загинули семеро ізраїльтян. Жертвами дій ізраїльських військових дій в Газі стали 67 жителів сектора, 388 отримали поранення.

За даними катарського телеканалу "Аль-Джазіра", Ізраїль продовжує відхиляти пропозицію посередників про перемир'я. ХАМАС, своєю чергою, заявив, що готовий до початку переговорів і навіть не висуває попередніх вимог.

Посол також зазначив, що увечері в середу, 12 травня, в різних містах Ізраїлю сталися напади арабів на євреїв і аналогічні дії з боку активістів єврейських екстремістських організацій. Представники поліції заявили, що їм вдалося заблокувати спробу групи футбольних фанатів "Ла Фамілія", озброєних холодною зброєю, ланцюгами та кастетами, маршем дійти з Бат Яма до Яффо, де хулігани планували напасти на місцевих арабів, які вже їх очікували з вогнепальною зброєю.

В Єрусалимі єврейськими націоналістами був побитий арабський робітник, якого було доставлено у лікарню у важкому стані. У місті Лод з 20:00 діє комендантська година.

Близько опівночі пресслужба поліції повідомила про затримання в різних містах Ізраїлю 374 осіб за участь у заворушеннях.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден висловив підтримку законному праву Ізраїлю захищати себе.

Новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 1000 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази.

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