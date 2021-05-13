По Ізраїлю з Сектора Газа випущено вже понад 1000 ракет

З початку ескалації на Близькому Сході з Сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено понад 1000 ракет.

Про це повідомляє BBC з посиланням на ізраїльських військових.

Зі свого боку Ізраїль завдав сотні ударів з повітря по Газі, зруйнувавши три багатоповерхових будинки і знищивши кількох високопоставлених чиновників ісламістського угруповання ХАМАС.

З початку ескалації загинуло щонайменше 65 палестинців, включаючи 16 дітей, а також 6 осіб на території Ізраїлю.

В ООН висловили побоювання щодо початку “повномасштабної війни”. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що він "серйозно стурбований" триваючим насильством.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Ісламістське угруповання ХАМАС 12 травня оголосило про готовність зупинити напади на Ізраїль "на взаємній основі".