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Україна і Франція підпишуть чотири угоди на суму 1,3 млрд євро

В 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 мільярда євро.

Україна і Франція підпишуть чотири угоди на суму 1,3 млрд євро
Фото: EPA/UPG

В ході першого офіційного візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мера в Україну в четвер будуть підписані чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.

Про це сказав Ле Мер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, під час мого візиту Франція підпише з Україною чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 мільярда євро”, - сказав Ле Мер.

Він зазначив, що проекти будуть сприяти поліпшенню умов життя українців. Йдеться, зокрема, про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист.

Ле Мер також повідомив, що в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 мільярда євро.

“Тепер ми хочемо зміцнити і прискорити економічне співробітництво між нашими двома країнами. Це мета мого візиту до Києва", - наголосив міністр.

Нагадаємо, сьогодні міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер прибув з першим офіційним візитом в Україну.

Як повідомили в посольстві Франції в Україні, Ле Мер перебуватиме в Києві "для зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин і підписання чотирьох міжурядових угод".

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