Україна і Франція підпишуть чотири угоди на суму 1,3 млрд євро

В ході першого офіційного візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мера в Україну в четвер будуть підписані чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.
Про це сказав Ле Мер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Дійсно, під час мого візиту Франція підпише з Україною чотири стратегічних міжурядові угоди на загальну суму 1,3 мільярда євро”, - сказав Ле Мер.
Він зазначив, що проекти будуть сприяти поліпшенню умов життя українців. Йдеться, зокрема, про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист.
Ле Мер також повідомив, що в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 мільярда євро.
“Тепер ми хочемо зміцнити і прискорити економічне співробітництво між нашими двома країнами. Це мета мого візиту до Києва", - наголосив міністр.
Нагадаємо, сьогодні міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер прибув з першим офіційним візитом в Україну.
Як повідомили в посольстві Франції в Україні, Ле Мер перебуватиме в Києві "для зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин і підписання чотирьох міжурядових угод".