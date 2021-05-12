Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия

Путин же не просто так дал приказ стянуть российские войска к украинской границе. Причин для такого шага было немало. И одна из них – это был символический ответ на санкции украинской власти против Медведчука. После ряда мер, которые предпринял Запад вместе с Киевом, удалось частично разрядить обстановку. Однако не стоит забывать, что большая часть ВС РФ так и не отошла от границ нашего государства.
Очевидно: Путин взял паузу и ждёт, когда начнётся и чем завершится его встреча с президентом США Джо Байденом, которую он тоже хочет использовать для предвыборных целей. Меж тем это не означает, что Кремль будет сидеть молча и ничего не делать. Нет. Кремль будет работать над тем, чтобы собрать как можно больше козырей перед саммитом. И Украина здесь – главный из них.
Во время стартовой фазы обострения Путин продемонстрировал: его переговоры с Зеленским возможны лишь в том случае, если тот согласится на все условия Москвы. Но Украина не подняла руки, предложив в качестве переговорной позиции санкции, а затем и уголовное дело в отношении главного провайдера интересов РФ в Украине.
Вне всякого сомнения, Путин будет на это отвечать. И этот ответ не окончится только открытием избирательных участков на Донбассе. Это так – легитимация оккупации. Здесь стоит ждать очень серьёзного удара. Потому что Зеленский, по сути, своим решением объявил войну не только Медведчуку, но и лично Путину. Которого он ещё планирует убедить встретиться.
Кто-то из российских чиновников мог, конечно, сказать кому-то на Банковой, что в Кремле закроют глаза на санкции в отношении Медведчука – у того в Кремле есть не только друзья, там есть и недоброжелатели . В этот же процесс могли включиться и украинские олигархи, у которых свои счёты с Медведчуком. Но стоит понять: в Кремле решения принимает только Путин. И он будет использовать нынешнее дело против Медведчука с точки зрения дальнейшей эскалации конфликта. Потому что Москве сейчас выгодно его эскалировать.
Есть во всём этом деле ещё один примечательный момент. В рамках производства рассматривается вопрос об участии замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в сомнительных схемах Медведчука на оккупированном Крыму. Да, того самого Козака, который ныне является политическим советником Путина на переговорах в «нормандском формате».
Почему-то кажется, что Москва, которая добивается уничтожения «нормандского формата», попытается использовать эту ситуацию.
Несколько коротких итогов. Первый – борьба с российским влиянием в Украине не может привести к переговорам с Путиным. Что вовсе неплохо, потому что сейчас Украине пришлось бы разговаривать с позиции слабого. Второй – президент РФ может воспользоваться ситуацией с Медведчуком, чтобы получить дополнительные козыри на переговорах с Байденом. Это надо понимать и быть к этому готовым. А не заниматься самоуспокоением. Третий – России пока не нужны дипломатические переговоры с Украиной. Поэтому нам стоит попросту избавиться от иллюзий и честно признаться себе в этом.