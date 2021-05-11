Медведчук і Козак підозрюються в передачі окупантам бази газового родовища в Криму, – Венедіктова

Нардепи від ОПЗЖ Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюються за трьома епізодами. Перший з них – замах на розкрадання природних ресурсів.

Разом із захопленням Криму Росія заволоділа і українськими природними ресурсами. За висновками фахівців, у Криму міститься запасів на суму 2 трлн гривень. Одним з таких родовищ є нафтогазова ділянка "Глибока" – її ресурси складають понад 38 млрд гривень. У 2015 році Медведчук і Козак, за даними слідства, передали окупанту всю матеріальну та документальну базу родовища через ТОВ "Нові проекти" з орбіту впливу цих нардепів. Про це на брифінгу повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У 2012 це ТОВ отримало дозвіл на користування надрами. У 2014 році, після окупації, Медведчук завдяки зв'язкам із владою Росію, розпочав, на думку слідства, підривну діяльність проти України, зокрема і в економічній сфері.

"Приблизно з березня 2015 року фактично розпочався процес передачі даних окупаційній владі. Він залучив Тараса Козака", – повідомила Венедіктова.

Козак і Медведчук мали контакти із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком. Під час брифінгу включили аудіо розмови Медведчука та заступника голови російського уряду, де вони обговорювали перереєстрацію українського підприємства на території Криму. Медведчук заявив, що "готовий заново реєструвати" своє підприємство після окупації, але вже як "російське".

Голова СБУ Іван Баканов пояснив, що підприємства, які мали реєстрацію мали реєстрацію материкової України, а не Криму, перереєстрували по новому закону на тимчасово окуповану територію.

"Метою такої перереєстрації було сплачування податків не на території України, а на територію іншої держави", – зазначив він.

За словами Баканова, голос Медведчука підтверджений експертизами.Також почеркознавча експертиза підтвердила підписи Медведчука.

"З 2015 року Медведчуком разом зі спільниками розпочато процес активної допомоги окупантам. Медведчук, Козак і інші особи незаконно перереєстрували "Нові проекти" на ООО "Проекты Российской Федерации". Від так званого арбітражного суду Республіки Крим отримано рішення, яким визначено реєстрацію підприємства в Криму, хоча насправді – у Києві", – додала Ірина Венедіктова.

Також на брифінгу включили запис, де голос Володимира Володимировича, який очевидно схожий на голос Путіна, говорить з приймальною заступника голови уряду Росії Дмитра Козака про родовища.

"Єдине, що на даний час зупинило незаконний видобуток наших ресурсів, так це те, що територія ділянки "Глибока" частково перетинається з межею військового полігону держави-окупанта. З метою усунення перешкоди фігурант передав лист на адресу президента про зміну меж полігону", – додала Венедіктова.

Про те, що підводна ділянка "Глибока" пов'язана з Медведчуком, ще у 2018 році повідомляли журналісти "Схем".

Нагадаємо, сьогодні генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах проходять обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дають слідчим вручити йому підозру і запевняють, що його вдома немає.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.