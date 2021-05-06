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На Харківщині СБУ викрила посадовців "Укрзалізниці", які привласнили 1 млн грн зарплати працівників

Відкрито кримінальне провадження.

На Харківщині СБУ викрила посадовців "Укрзалізниці", які привласнили 1 млн грн зарплати працівників
Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Служба безпеки України заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей у сімох структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця", розташованих у Харківській області. Учасники оборудки привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат.

За попередніми оцінками, держава зазнала збитки на майже 1 млн грн, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця».

"Встановлено, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у «відпустці» зарплату працівники мали віддавати посадовцям", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Раніше СБУ заявила про викриття масштабної схеми розкрадання коштів на залізниці. Гроші були виділені на відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ.

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