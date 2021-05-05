Харківська, Хмельницька і Чернігівська області наступними вийдуть з "червоної" зони

Ситуація з коронавірусом в Україні покращується шостий тиждень підряд.

Харківська, Хмельницька і Чернігівська області наступними вийдуть з зони "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на оперативній нараді в Офісі президента.

За його словами, усі показники відповідають встановленим критеріям.

Після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосить про своє рішення і воно набуде чинності, у "червоній" зоні залишаться тільки три області: Сумська, Полтавська і Запорізька.

За словами Шмигаля, зараз в Україні хворими на коронавірус зайнято 33,3 тис. ліжок зі 77 тисяч, виділених в лікарнях.

Прем'єр підкреслив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

Нагадаємо, що з 5 травня "червону" зону залишила Житомирська область.