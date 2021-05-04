Зеленський президентам у Варшаві: довіра українців до міжнародних законів доволі скептична
Зеленський президентам у Варшаві: довіра українців до міжнародних законів доволі скептична
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Оприлюднено спільну декларацію президентів України, Польщі та балтійських країн
Оприлюднено спільну декларацію президентів України, Польщі та балтійських країн
«Не треба самим себе обмежувати». Як Каріна Кардаш власним прикладом допомагає жінкам з інвалідністю ставати мамами
«Не треба самим себе обмежувати». Як Каріна Кардаш власним прикладом допомагає жінкам з інвалідністю ставати мамами
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві – 151 новий випадок коронавірусу

Померло 15 осіб.

У Києві за минулу добу, 3 травня виявили 151 хворого на коронавірус. Померли 15 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в місті 4681 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 196592”, – зазначив Кличко.

Захворіли: 88 жінок віком від 19 до 90 років і 59 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також три дівчинки від 1 до 14 років та один хлопчик віком 13 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, у Голосіївському – 13 та у Святошинському і Дарницькому районах по 11 випадків”, – додав мер.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус, а також 145 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 72 людини. Загалом коронавірус подолали 124573 мешканці столиці.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 травня в Україні було зафіксовано 2 472 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники. Летальних випадків – 166.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також