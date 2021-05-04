У Києві – 151 новий випадок коронавірусу

У Києві за минулу добу, 3 травня виявили 151 хворого на коронавірус. Померли 15 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в місті 4681 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 196592”, – зазначив Кличко.

Захворіли: 88 жінок віком від 19 до 90 років і 59 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також три дівчинки від 1 до 14 років та один хлопчик віком 13 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, у Голосіївському – 13 та у Святошинському і Дарницькому районах по 11 випадків”, – додав мер.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус, а також 145 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 72 людини. Загалом коронавірус подолали 124573 мешканці столиці.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 травня в Україні було зафіксовано 2 472 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники. Летальних випадків – 166.