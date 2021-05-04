Станом на 4 травня у “червоній” карантинній зоні в Україні перебувають 7 областей.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Це: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

Фото: скріншот

Коефіцієнт виявлення хвороби найвищий у Запорізькій (20,7%), Полтавській (22,5%) і Черкаській (22,7%) областях при граничному показнику 20%.

Рівень госпіталізації перевищено на Дніпропетровщині (62,7), Донеччині (62,9), Луганщині (60,8), Сумщині (66,7), Хмельниччині (63,6) і Чернігівщині (63,3) – має бути не більше 60 на 100 тис. населення.

“Жовтими” є Київ, Вінниччина, Закарпаття, Прикарпаття, Київщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина та Буковина.

Решта регіонів – у “помаранчевій” зоні.

Нагадаємо, Київська і Миколаївська область 1 травня вийшли з "червоної" зони.