Станом на 4 травня у “червоній” карантинній зоні в Україні перебувають 7 областей.
Про це йдеться на сайті МОЗу.
Це: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
Коефіцієнт виявлення хвороби найвищий у Запорізькій (20,7%), Полтавській (22,5%) і Черкаській (22,7%) областях при граничному показнику 20%.
Рівень госпіталізації перевищено на Дніпропетровщині (62,7), Донеччині (62,9), Луганщині (60,8), Сумщині (66,7), Хмельниччині (63,6) і Чернігівщині (63,3) – має бути не більше 60 на 100 тис. населення.
“Жовтими” є Київ, Вінниччина, Закарпаття, Прикарпаття, Київщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина та Буковина.
Решта регіонів – у “помаранчевій” зоні.
Нагадаємо, Київська і Миколаївська область 1 травня вийшли з "червоної" зони.