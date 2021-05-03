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У Німеччині знову скасували Октоберфест через пандемію

Проведення фестивалю з дотриманням карантинних обмежень не є реалістичним.

У Німеччині знову скасували Октоберфест через пандемію
Фото: miami.com

Традиційний баварський фестиваль пива Октоберфест, який щорічно проходить у Мюнхені, знову скасовано через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили прем'єр-міністр Баварії Маркус Зёдер і обербургомістр Мюнхена Дітер Райтер, передає Deutsche Welle.

Вони обґрунтували рішення непередбачуваністю розвитку епідеміологічної ситуації і назвали нереалістичним проведення фестивалю з дотриманням таких заходів, як захисні маски і дистанція в 1-2 метра між учасниками.

Зазначається, що фестиваль скасували заздалегідь, щоб уникнути ще більших економічних та іміджевих втрат для його організаторів.

Нагадаємо, святкування Октоберфесту почалося більше 120 років тому. У 2020 році свято також не відбулося через пандемію - це була перша відміна за післявоєнний період.

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