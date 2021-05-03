Можливі переговори Зеленського з Путіним не виглядають обнадійливими, - британське ЗМІ

Готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту – під питанням.

Британська преса з певним скептицизмом обговорює пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це пише bbc.com з посиланням на ЗМІ.

Так, Financial Times пише, що мирний процес в Україні зайшов у глухий кут, а готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту – під питанням. На цьому тлі можливі переговори з Путіним не виглядають обнадійливими.

"Президент України Володимир Зеленський намагається врятувати мирний процес, який зайшов у глухий кут, який мав би завершити тліючий конфлікт на сході країни з військовими, яких підтримує Росія", - пише Financial Times.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що часткове відведення російських військ від українського кордону є "явною перемогою з точки зору Кремля", пише видання. На думку Волкера, через брязкання зброєю Москви "Україна виглядає вразливою, адже Захід показово ухилився від демонстрації військової сили, а Путін посилив свою позицію в регіоні".

Зеленський "має мало варіантів, як вийти з глухого кута, не спромігшись консолідувати західних партнерів Києва довкола подальших економічних санкцій проти Росії, а готовність Вашингтону до нових дипломатичних зусиль залишається під питанням", пише FT.

"Колишньому коміку важко навіть домогтися того, щоб Путін сів за стіл мирних переговорів із західними лідерами, які підтримують Київ", - додає газета.

"Зеленський вимушений визнати, що російський президент, можливо, наразі не хоче миру на Донбасі, хіба що Київ погодиться на умови, неприйнятні для будь-якого українського лідера", – зазначає видання.

Неназваний радник президента розповів газеті, що Зеленському знадобилося два роки, щоб "визнати реальність".

Держслужбовець наголосив, що Україна готова зробити все заради миру. "Однак для миру треба, щоб було бажання двох сторін, а нещодавня агресивна поведінка Москви піддала сумніву її наміри", - додав радник Зеленського.

У нещодавньому інтерв'ю FT Зеленський закликав змінити Мінські угоди, щоб вони відповідали викликам сьогодення. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив таку можливість.

"Водночас Париж і Берлін бояться, що якщо відійти від Мінських угод, це може спровокувати Москву. Також буде важче зберігати санкції ЄС проти Росії", – пише газета.

Голова офісу президента Андрій Єрмак минулого тижня визнав у телевізійному інтерв'ю, що в України немає чітко визначеної дипломатичної стратегії, додає видання.

"Путін продемонстрував, що в нього немає найменшого бажання піти на поступки, які були б цікаві Зеленському, а тим паче досягти мирної угоди”, – розповів Данило Лубківський, голова Київського безпекового форуму. Він додав, що тільки колективний міжнародний тиск може змусити Путіна звільнити ці окуповані українські території.

Зеленський сподівається, що ширше залучення президента США Джо Байдена разом із Францією та Німеччиною може підштовхнути Москву до компромісу, пише FT.

"Однак Київ не впевнений, наскільки сильно Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи. Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на глибше втручання США шість років тому", – додає газета.

Старший співробітник Держдепартаменту Джордж Кент визнає, що змінити поведінку Росії не легко.

"Ніхто не придумав ідеального рішення", – сказав він.

Деякі українські аналітики та політики очікують довгий заморожений конфлікт, а найкращою стратегією Києва називають відновлення економіки та модернізацію держави. Один український держслужбовець описав це як "стратегію західної Німеччини" – "треба пережити Путіна та укласти мирну угоду з позиції сили, після того, як в Росії прийде нова влада".